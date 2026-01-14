<BR \/><b>Die wichtigste Regel zuerst: Zeit ist als Verbündeter<\/b><BR \/><BR \/>Betrüger arbeiten immer mit Druck. „Sofort handeln!“, „Niemandem etwas sagen!“, „Es geht um Leben und Freiheit!“ – wer solche Sätze hört, sollte innerlich eine rote Linie ziehen. Echte Behörden setzen niemals unter Zeitdruck. Wer auflegt, nachfragt oder jemanden dazuholt, hat schon den wichtigsten Schritt getan.<h3>\r\nDiese Betrugsmaschen tauchen immer wieder auf<\/h3>Die Täter wechseln Namen und Rollen – das Prinzip bleibt gleich:<BR \/><BR \/><b>Der falsche Polizist oder Anwalt<\/b><BR \/>Ein Anruf, oft mitten am Tag: Ein Sohn, eine Tochter, ein Enkel habe einen Unfall verursacht oder sei festgenommen worden. Jetzt brauche es Geld – für Kaution, Anwalt oder Krankenhauskosten. Kurz darauf steht jemand vor der Tür, um das Bargeld „abzuholen“.<BR \/><BR \/><b>Der Enkeltrick<\/b><BR \/>Eine zittrige Stimme, eine neue Telefonnummer, eine Geschichte voller Not. „Ich bin’s, dein Enkel.“ Viele Opfer erkennen die Stimme nicht – und schämen sich, nachzufragen. Genau darauf bauen die Täter.<BR \/><BR \/><b>Der falsche Techniker<\/b><BR \/>Wasser, Gas, Strom – angeblich besteht Gefahr. Um „Wertsachen zu schützen“, sollen Schmuck und Geld in einen Beutel gelegt werden. Oft landet dieser dann im Gefrierschrank. Danach sind die Täter – und die Wertsachen – verschwunden.<BR \/><BR \/><b>Kontaktlose Diebstähle und falsche Verträge<\/b><BR \/>In Menschenmengen oder an der Haustür werden Daten abgegriffen, Karten unbemerkt belastet oder Verträge untergeschoben, die niemand abgeschlossen hat.<h3>\r\nDie goldenen Schutzregeln – einfach, aber wirksam<\/h3>Die Carabinieri fassen es klar zusammen:<BR \/><BR \/><b>Die Tür bleibt zu.<\/b> Unbekannte kommen nicht herein – egal wie freundlich sie wirken.<BR \/><BR \/><b>Uniform oder nichts.<\/b> Polizisten in Zivil, die Geld verlangen, gibt es nicht.<BR \/><BR \/><b>Keine Barzahlungen<\/b>. Niemals. Seriöse Dienste arbeiten mit Rechnungen und Überweisungen.<BR \/><BR \/><b>Immer selbst nachprüfen<\/b>. Nicht zurückrufen, sondern selbst offizielle Nummern wählen – oder den Notruf 112.<BR \/><b><BR \/>Reden hilft<\/b>. Mit Familie, Nachbarn oder Freunden, denn der Betrug lebt von Isolation.