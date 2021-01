Gerissenes Reh unweit des Dorfes

„Es war praktisch nur mehr ein Drittel übrig, so wurde das Skelett abgenagt“, schilderte Rottonara.Wer für den Riss verantwortlich ist, dürfte nicht so leicht festzustellen sein, auch wenn natürlich gleich die Vermutung geäußert wurde, es könnte ein Wolf gewesen sein.Bestätigung gab es dafür am Sonntag aber keine. Allerdings ist es in Jägerkreisen kein Geheimnis, dass ein Wolfsrudel, das sich in Arabba aufhält, immer wieder auch bis ins Gadertal hinüberwandert.

dol