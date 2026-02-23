Laut der Nachrichtenagentur Ansa kritisierte der Anwalt der Familie, Francesco Petruzzi, dass in der ausgehändigten Patientenakte das entscheidende „Perfusionsprotokoll“ gefehlt habe.<BR \/><BR \/>Diese Aufzeichnungen der Herz-Lungen-Maschine würden exakt belegen, zu welchem Zeitpunkt Domenicos eigenes Herz entnommen wurde – und ob das Chirurgen-Team zu diesem Moment bereits wusste, in welchem Zustand sich das Spenderorgan aus Bozen befand.<BR \/><BR \/> Petruzzi wird diese Unregelmäßigkeit am Montag offiziell der Staatsanwaltschaft melden, während die Ermittler der Carabinieri-Sondereinheit NAS erneut Dokumente in der Klinik beschlagnahmten.<h3>\r\nGroße Anteilnahme in Italien<\/h3>Domenico, der bereits seit seiner Geburt an einem Herzfehler litt, ist am Samstag im Krankenhaus Monaldi gestorben, nachdem ihm ein beschädigtes Spenderherz eingesetzt worden war. Dieses stammte von einem Spender aus Südtirol. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73665450_gallery" \/><BR \/><BR \/>Tausende Menschen strömten am Sonntag zum Krankenhaus Monaldi und legten Domenico zu Ehren Blumen und Plüschtiere vor dem Eingang des Spitals nieder. Nun muss die Leiche des Kindes obduziert werden. Die Informationen, die daraus resultieren, sollen im Rahmen der Untersuchung um die fehlgelaufene Transplantation dienen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spenderherz-fuer-2-jaehrigen-aus-bozen-obduktion-soll-nun-klarheit-bringen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zu den Ermittlungen lesen Sie hier.<\/a>