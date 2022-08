Geschnitzt, verlost, gespendet: SBJ Kastelruth spendet 2500 Euro an BNF

Für das Kastelruther Dorffest hatte sich die Bauernjugend Ortsgruppen etwas ganz Besondres einfallen lassen. Die Mitglieder des Ausschusses scheuten keine Mühen und fertigten ein Wassertrog aus Lärchenholz an, welches anschließend verlost wurde. Im Rahmen des Dorffestes am 21. August wurde dann der glückliche Gewinner gezogen.Aus dem Verkauf der Lose konnte eine stolze Summe von insgesamt 2500 Euro erzielt werden, welche dem „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ übergeben wurde.BNF-Vorstandsmitglied Katharina Mittermair lobte den Einsatz und die tolle Idee der Bauernjugend Kastelruth: „Mit Hand und Herz angefertigt – dieses Wassertrog hat eine ganz besondere Bedeutung und macht gleich mehrere Menschen glücklich. Dank dieser Spende kann wieder Personen und Familien in besonderen Notsituationen geholfen werden.“