Gesetzlich Pflicht: vorinstallierter Kinderschutz auf Handys

Der Artikel 7-bis („System zum Schutz der Minderjährigen vor den Gefahren des Cyberspace“) verpflichtet die Telefonanbieter, in neuen Telekommunikationsverträgen die automatische Aktivierung eines Filters vorzusehen, welcher den Zugang zu Inhalten wie z.B. Pornographie und Gewaltdarstellungen automatisch blockiert. Lediglich der volljährige Vertragsunterzeichner hat die Möglichkeit, die Parental Control (elterliche Kontrolle) deaktivieren zu lassen.Die Telekommunikationsanbieter sind verpflichtet, die Kunden in angemessener Weise über die Neuerungen zu informieren. „Das besagte Gesetz ist jetzt in Kraft und schon bald sollte sich zeigen, wie die genannten Bestimmungen umgesetzt werden“ schreibt der Landesbeirat für das Kommunikationswesen, welcher für den Kinder- und Jugendschutz in den Neuen Medien zuständig ist.

