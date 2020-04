Gesichtsschutzmasken übergeben: Kleine Hilfe in der großen Krise

Die Südtiroler Freiheit rief vor wenigen Tagen über ihre Kanäle dazu auf, Schutzausrüstung für Hausärzte zur Verfügung zu stellen. Zahlreiche Bürger und Betriebe haben sich an der Aktion beteiligt. Am Mittwoch konnten 50 Schutzmasken aus Plexiglas an Hausärzte übergeben werden.