Gesperrt: Pustertalbahn und Bozen Zentrum

Die Pustertaler Bahnlinie bleibt am Sonntagvormittag gesperrt: der Abschnitt Franzensfeste-Innichen von 6.30 bis 13.30 Uhr, der Abschnitt Innichen-Sillian von 9.00 bis 12.00 Uhr. Die ersten Züge starten am folglich um 13.50 Uhr in Innichen und in Franzensfeste.Grund dafür sind technische Kontroll- und Wartungsarbeiten, die von der italienischen Betreibergesellschaft für das Schienennetz in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Im Pustertal sind diese Wartungsarbeiten alle zwei Monate anberaumt.Die Ersatzbusse verkehren halbstündlich und bedienen meist die Bahnhöfe mit folgenden Ausnahmen: in Bruneck Nord halten die Busse in der Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem V.-Kurz-Platz. In den Bussen ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich.Bei der Baustelle in der Südtiroler Straße in Bozen wird am Sonntagvormittag ein Kriegsrelikt entschärft. Die umliegende Zone wird aus Sicherheitsgründen ab 8.45 Uhr bis voraussichtlich ca. 11 Uhr gesperrt. Danach wird der Zug- und Busverkehr schrittweise wieder aufgenommen.Von der rund zweistündigen Sperre betroffen sind der Bozner Bahnhof und folglich der Zugverkehr auf der Brennerbahnlinie und auf der Meraner Linie sowie die Busverbindungen im Stadtzentrum. Endstation für die Züge sind Waidbruck, Branzoll und Sigmundskron. Der Bozner Busbahnhof liegt außerhalb der gesperrten Zone, die Zu- und Abfahrt bleibt allerdings nur für die Busse aus östlicher Richtung gewährleistet.Die Busse der Linien 165, 170, 180, 181, 182, 184 und 350 halten regulär am Busbahnhof. Für die anderen Linien in Richtung Altstadt/Bahnhof werden die Strecken verkürzt: Nach 9:00 Uhr fahren die Buslinien 3, 5, 8, 10 A/10B, 14, 110, 120, 132, 150, 156 und 204 nur bis zum Siegesplatz, die Linien 131 und 201 bis zu Haltestelle „Longonstraße“ in der Freiheitsstraße.Sonderfahrt: Im Rahmen der Evakuierung steht um 9:05 Uhr ein Sonderdienst vom Bahnhof (Bussteig E) zum Mehrzwecksaal „Europa“ am Neubruchweg zur Verfügung. Der Bus bedient die Haltestellen Waltherplatz, Dominikanerplatz, Sparkassenstraße, Albert-Schweitzer-Schule.Der Infopoint am Bozner Busbahnhof bleibt am Sonntag ganztägig geschlossen.