Gestern Ansturm auf die Tankstellen – ab heute steigen Benzin und Diesel

Lange Wartezeiten, um tanken zu können

Soppera: „Uns bleiben 3 Cent pro Liter“

Walter Soppera - Foto: © hds

Seit Frühjahr dieses Jahres hat Italien Rabatte in Höhe von 31 Cent auf die Liter-Preise von Benzin und Diesel gewährt.Mit der Reduzierung in dieser Höhe ist nun aber Schluss: Im Decreto aiuti quater hat die Regierung in Rom die Senkung der Rabatte beschlossen.Konkret: Mit dem heutigen 1. Dezember wird der Rabatt auf einen Liter Benzin und Diesel auf 15 Cent gesenkt. Damit dürfte das Tanken an den Zapfsäulen in den kommenden Tagen wieder deutlich teurer werden.Um zumindest noch einmal in den Genuss des vollen Tankrabattes zu kommen, wollten am gestrigen Mittwoch noch zahlreiche Südtiroler volltanken – mit der Folge, dass man bei vielen Tankstellen im ganzen Land lange Wartezeiten in Kauf nehmen musste, um tanken zu können.Ein paar Tankstellen mussten sogar vorzeitig schließen, da wegen des Ansturms der Treibstoff ausging.Wer nun aber glaubt, dass sich die Tankstellenpächter eine goldene Nase verdienen, der irrt, sagt Walter Soppera, Vorsitzender der Tankstellenpächter im hds, zu STOL: „Wir verdienen rund 3 Cent pro Liter.“ Wenn ein Autofahrer also 50 Liter tankt, dann bleiben dem Tankstellenpächter ganze 1,5 Euro übrig. „Reich werden wir also nicht“, sagt Soppera, „auch wenn die Preise steigen“.