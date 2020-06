Gestohlener „Ciao“ nach über 30 Jahren an Eigentümer übergeben

Kommissar Zufall in Rimini: Die Carabinieri wurden im Mai zu einem Verkehrsunfall gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass das in den Unfall verwickelte Leichtmotorrad vor über 30 Jahren in Bologna als gestohlen gemeldet wurde.