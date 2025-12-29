<div class="img-embed"><embed id="1255458_image" \/><\/div>\r\nVizebürgermeister Stephan Konder<BR \/><BR \/>„Der Weinberg befindet sich in einer ausgesprochen begünstigten Hanglage: Die Nachmittagssonne sorgt für die nötige Wärme, während die Sarner Winde eine gute Durchlüftung der Rebanlagen gewährleisten – ideale Voraussetzungen für die Erzeugung eines hochwertigen Weines“, erklärt Vizebürgermeister Stephan Konder, zu dessen Kompetenzbereich der Weinberg gehört. <BR \/><BR \/><BR \/>Der Gemeindeweinberg wurde ursprünglich von der Stadtgärtnerei, der Ulrike Buratti vorsteht, gepflegt, in den letzten Jahren jedoch von einer Privatperson bewirtschaftet. <BR \/><h3>\r\n„Wichtige Investitionen schon gemacht“<\/h3><BR \/>„In dieser Zeit wurden wichtige Investitionen gemacht, darunter die Installation einer Tropfberegnung sowie der Austausch älterer Rebstöcke, die letzten noch im Frühjahr des kommenden Jahres. Die Anlage ist größtenteils in Spalierform angelegt, mit Ausnahme einiger Zeilen rund um das Schloss“, fasst Konder zusammen. Die Stadt ist mit dem Weinberg Mitglied der Kellerei Bozen. „Der Weinberg befindet sich in einem sehr guten Zustand. Größere Investitionen sind nicht mehr notwendig, lediglich ein punktuelles Nachsetzen einzelner Rebstöcke wird künftig vielleicht erforderlich sein“, betont er. <BR \/><BR \/><BR \/>Um Planungssicherheit zu schaffen und gleichzeitig eine hochwertige Bewirtschaftung langfristig zu gewährleisten, werde die Gemeinde den Weinberg nun zur Pacht mit einer Laufzeit von rund zehn Jahren ausschreiben. „Ausgangsbasis ist ein Mindestpachtzins von voraussichtlich 4.000 Euro pro Hektar und Jahr, mit einer inflationsbedingten Anpassung. Höhere Gebote sind natürlich willkommen“, unterstreicht der Vizebürgermeister.<BR \/><h3>\r\nInteressensbekundung ab dem 5. Jänner 2026<\/h3><BR \/>Die öffentliche Interessensbekundung startet voraussichtlich am 5. Jänner 2026 und läuft für etwa 15 Tage. In diesem Zeitraum können sich interessierte Winzerinnen und Winzer melden. „Die Eckpunkte der Ausschreibung werden transparent festgehalten und auf den öffentlichen Plattformen veröffentlicht. Zusätzlich wird der Bauernbund über die Ausschreibung informiert, um interessierten Betrieben bei Bedarf beratend zur Seite zu stehen.“ <BR \/><BR \/><BR \/>Mit dieser Ausschreibung verfolge die Gemeinde die beste Lösung für alle Beteiligten. Sie erhalte Planungssicherheit und einen fairen Ertrag, während der Pächter die Möglichkeit bekomme, einen außergewöhnlichen Weinberg langfristig zu bewirtschaften und zu pflegen. „Uns ist besonders wichtig, einen Pächter zu finden, der das Gut mit Fachwissen, Sorgfalt und Leidenschaft hegt“, betont Konder, der selbst Eigentümer eines Weinbergs bei Arco nördlich des Gardasees ist. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie entscheidend kontinuierliche Pflege und langfristige Perspektiven im Weinbau sind. Genau das wollen wir mit dieser Ausschreibung sicherstellen“, erklärt Vizebürgermeister Konder.