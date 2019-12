Gesuchte Person am Brenner gefasst

Im Rahmen dieser Personenkontrollen am Brenner wurde am Montagabend ein 23-Jähriger, marokkanischer Staatsbürgerschaft, in einem EC-Zug aus München kommend ausfindig gemacht, der falsche Personalien mit sich führte. Zudem wurde ausgeforscht, dass die Person unter anderem Namen aufgrund einer Haftstrafe wegen versuchten Raubes in Turin gesucht wurde.





Der 23-Jährige wurde in die landesgerichtliche Strafanstalt nach Bozen gebracht und zusätzlich wegen des Haltens falscher Dokumente angezeigt.

stol