Gesuchter Bankräuber am Brenner gestellt

Am Dienstagabend stiegen die Polizisten am Brenner in einen aus München kommenden Zug, um Kontrollen durchzuführen.





Dabei trafen sie unter anderem auf einen 48-jährigen Mann mit italienischen und englischen Wurzeln.Schnell stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl über ein Jahr und 8 Monate Freiheitsstraße, ausgestellt vom Gericht in Rimini vorlag.Unter anderem werden dem Mann mehrere bewaffnete Überfälle auf Bankangestellte vorgeworfen: Er soll sie mit einem Messer bedroht haben.Er wurde ins Gefängnis von Bozen gebracht.

liz