Gesuchter Einbrecher am Brenner gefasst

Routinemäßig führt die Staatspolizei an der Grenze am Brenner Kontrollen durch. Bei einer dieser Kontrollen geriet der 27-Jährige in den Fokus der Ermittler.Der Mann war mit dem Zug unterwegs und konnte sich ordnungsgemäß ausweisen, machte aber einen verdächtigen Eindruck auf die Polizisten. Daher beschlossen die Ermittler, ihn mit auf das Revier zu nehmen, um dort eine eindeutige Identifikation mittels Fingerabdrücke vorzunehmen.Bei dieser näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn wegen mehrerer Wohnungseinbrüche ein Haftbefehl vorlag. Er war bereits zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden, die er nun nach seiner Verhaftung antreten muss.