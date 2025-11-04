Bei Grenzkontrollen am Brenner überprüften Polizeibeamte jüngst die Passagiere eines aus München kommenden Zuges.<BR \/><BR \/>Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der sich auffällig verhielt und laut Aussendung der Quästur versuchte, sich unauffällig von den Beamten zu entfernen. Die Beamten hielten ihn an und brachten ihn, da er keine Ausweisdokumente bei sich hatte, zur weiteren Überprüfung auf die Quästur.<h3>\r\nVerurteilt zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten <\/h3>Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 35-jährigen Tunesier handelt, gegen den seit 2023 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravenna vorlag. Er war zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden – wegen mehrerer erschwerter Diebstähle und Einbrüche, die er in den vergangenen Jahren in der Emilia-Romagna begangen hatte.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde verhaftet und in das Bozner Gefängnis überstellt, wo er nun seine Haftstrafe verbüßen wird.