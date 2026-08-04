Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Gerichts Trani wegen mehrerer schwerer Straftaten vor. Ihm werden unter anderem Misshandlung innerhalb der Familie, Flucht aus dem Strafvollzug, Raub, Hehlerei, und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Der Gesuchte war mit einem Kleinwagen unterwegs, den er seinem Sohn ohne dessen Wissen und Zustimmung entzogen haben soll. Die Carabinieri stoppten ihn noch vor der österreichischen Grenze.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Dieser war ihm bereits früher entzogen worden.<BR \/><BR \/>Der Wagen wurde sichergestellt und wird dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Der Verhaftete wurde in das Gefängnis Bozen überstellt.