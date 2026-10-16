Gesund essen muss nicht mit Verzicht verbunden sein. Vielmehr kommt es darauf an, abwechslungsreich und ausgewogen zu essen und den eigenen Speiseplan bewusst zu gestalten. Anlässlich des heutigen Welternährungstags unterstreicht das Südtiroler Ressort für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die Gesundheitsförderung und Prävention.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373277_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Was wir täglich essen, hat einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Ernährung ist deshalb ein wichtiger Teil der Prävention“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Es gehe nicht um Verbote oder Perfektion, sondern um ausgewogene und bewusste Entscheidungen im Alltag. Je früher ein gesundes Verhältnis zur Ernährung entwickelt werde, desto besser könne dies die Gesundheit langfristig unterstützen.<h3>\r\nFünf Portionen Obst und Gemüse täglich<\/h3>Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Menschen über zehn Jahren, täglich mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse zu essen. Insgesamt sollten es mindestens 400 Gramm pro Tag sein. Darüber hinaus sollten Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.<BR \/><BR \/>Auch beim Salz- und Zuckerkonsum gilt es, Maß zu halten. Erwachsene sollten täglich weniger als fünf Gramm Salz zu sich nehmen. Zucker sollte weniger als zehn Prozent der gesamten täglichen Energiezufuhr ausmachen. Bei einer Ernährung mit 2.000 Kilokalorien entspricht das höchstens 50 Gramm Zucker pro Tag. Noch günstiger wäre laut WHO ein Anteil von weniger als fünf Prozent, also rund 25 Gramm täglich.<BR \/>Zudem empfiehlt es sich, stark verarbeitete Lebensmittel und Lebensmittel mit einem ungünstigen Fettgehalt seltener zu konsumieren.<h3>\r\nEssgewohnheiten werden früh geprägt<\/h3>Eine wichtige Rolle spielt die Ernährung bereits im Kindes- und Jugendalter. Was junge Menschen zu Hause, in der Schule und in ihrem sozialen Umfeld über Essen lernen, prägt häufig ihre späteren Essgewohnheiten.<BR \/><BR \/>Das Land Südtirol setzt deshalb auf verschiedene Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen im Rahmen der Initiative „Gesundheit macht Schule“, die einen bewussten Umgang mit Gesundheit und Ernährung unterstützen soll.<BR \/><BR \/>Der Welternährungstag erinnert damit nicht nur an die Bedeutung einer ausreichenden Lebensmittelversorgung, sondern bietet auch Anlass, die eigenen Ernährungsgewohnheiten zu hinterfragen. Oft sind es die alltäglichen Entscheidungen, die langfristig einen Unterschied machen.