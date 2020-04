Covid-19: Junger Südtiroler erzählt von seinem Überlebenskampf

Begonnen hatte alles relativ harmlos Mitte März. Der junge Mann, der an keinerlei Vorerkrankungen leidet und auch sonst ziemlich fit ist, klagte über simple Kreuzschmerzen. Da schöpften er und seine Partnerin noch keinen Verdacht. Einige Tage später kam leichtes Fieber von 37,2 Grad hinzu, der Mann hatte zudem auch Kopf- und Augenschmerzen. Die Sorgen wurden größer, dass sich der Überetscher, der Kontakt mit einem Covid-19-Patienten hatte, infiziert hatte. Allerdings hatte er weder Husten, das als eines der Hauptsymptome für eine Infektion mit dem Virus gilt, noch hohes Fieber. Erst als sich dann auch noch seine Lunge „komisch“ anfühlte er Schwindelgefühle hatte und Geruchs- und Geschmackssinn gleich null waren, schrillten alle Alarmglocken.Die Partnerin war sich spätestens da sicher, auch weil es ihrem Freund immer schlechter ging, hohes Fieber, Schüttelfrost und Atemnot hatte, dass sie handeln muss und alarmierte die Notrufnummer 112. Abgeholt wurde er von einem der speziellen Covid-19 Task-Force-Rettungswagen des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz.Im Bozner Krankenhaus wurde der 30-Jährige verschiedenen Untersuchungen unterzogen. Es wurde ihm Blut abgenommen, ein Lungenröntgen, Lungen-Ultraschall und ein Lungen-CT durchgeführt. Letzteres offenbarte ein schreckliches Bild. „Die Lunge, die ja aus 2 Lungenflügeln und unzähligen Verästelungen besteht, war zu 100 Prozent befallen. Es gab keine einzige freie Stelle“, so die Partnerin des Patienten.„Die Ärzte rechneten jeden Moment damit, dass seine Lunge kollabiert und er intubiert werden müsse. Sie hatten ein derartiges Lungenbild noch nie gesehen.“Glücklicherweise hielt die Lunge des Überetschers stand, der Zustand des jungen Mannes verbesserte sich etwas. Nach 3 Tagen wurde er nach Hause entlassen, befindet sich derzeit in häuslicher Isolation. Betreut wird er von seiner Freundin, die fundierte medizinische Kenntnisse hat. Behandelt wurde und wird er derzeit mit einem Medikament namens Plaquenil 200, das normalerweise zur Malaria-Prophylaxe dient. „Ihm geht es immer noch schlecht, der kurze Weg ins Bad etwa ist ein wahrer Kraftakt. Die Lunge ist stark beeinträchtigt. Wir hoffen, er übersteht die heimtückische Krankheit ohne bleibende Schäden“, so die Frau aus Eppan.Und richtet abschließend einen eindringlichen Appell an alle: „Es ist uns wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur die Älteren trifft, sondern, wie unser Beispiel zeigt, auch die Jungen. Die Krankheit ist heimtückisch, kommt schleichend und schlägt hart zu. Bitte schaut auf Euch und bleibt zu Hause! Für uns alle.“Hier der Facebook-Post der beiden jungen Überetscher

