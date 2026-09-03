<BR \/>Laut der nationalen Erhebung „OKkio – Schau auf deine Gesundheit“ des Obersten Institut für das Gesundheitswesen von 2023 nehmen 73,9 Prozent der Südtiroler Grundschulkinder eine ungesunde Zwischenmahlzeit zu sich. 8,1 Prozent der Kinder frühstücken gar nicht, weitere 36,2 Prozent frühstücken nicht ausgewogen.<BR \/><BR \/>„Gesunde Ernährung muss vor allem alltagstauglich sein. Wenn Schule und Arbeit wieder beginnen, fehlt oft die Zeit für aufwendige Mahlzeiten. Umso wichtiger sind einfache und bewusste Entscheidungen“, unterstreicht Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse und Wasser statt zuckerreicher Getränke könnten laut Landesrat viel bewirken. „Entscheidend ist nicht die perfekte Mahlzeit. Kleine Gewohnheiten können langfristig einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten. Genau hier setzt Prävention an“, sagt Messner.<BR \/><BR \/>Für eine gesunde Jause braucht es laut Gesundheitsressort keine komplizierten Rezepte. Obst und Gemüse lassen sich einfach mitnehmen und liefern wichtige Vitamine. Vollkornbrot, Vollkornknäckebrot oder Haferflocken halten länger satt als stark verarbeitete Snacks. Nüsse versorgen den Körper mit wertvollen Fettsäuren, Eiweiß und Mineralstoffen. Naturjoghurt ergänzt die Jause mit Eiweiß und Calcium und lässt sich gut mit Obst oder Haferflocken kombinieren.<BR \/><BR \/>Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für Menschen ab zehn Jahren mindestens 400 Gramm Obst und Gemüse pro Tag. Gleichzeitig sollte der Anteil freier Zucker möglichst gering bleiben.<BR \/><BR \/>Das Gesundheitsressort legt eine einfache Regel für die Jausenbox nahe: Obst oder Gemüse, ein Vollkornprodukt, eine Eiweißquelle und Wasser als Getränk. Wer die Jause bereits am Vorabend vorbereitet, Obst und Gemüse portioniert oder gesunde Snacks griffbereit hat, spart Zeit und greift seltener zu Süßigkeiten, Softdrinks oder stark verarbeiteten Produkten.