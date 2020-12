Gesundheits-Guru Henri Chenot ist tot

Im Jahre 1974 eröffnete der gebürtige Katalane und Franzose durch Adaption das erste „Espace Henri Chenot“ an der Poliklinik in Cannes.In den 80er Jahren zog er schließlich nach Südtirol und eröffnet das Espace Henri Chenot in Meran, wo er seitdem zahlreiche Promis, wie etwa Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi, Luciano Pavarotti, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Zine'dine Zidane und Cristiano Ronaldo auf „Vordermann“ brachte.Auch Diego Maradona ließ sich von Chenot verwöhnen. Im Jahr 2009 suchte ihn während seines Aufenthalts in Meran die Finanzpolizei auf, die ihm wegen einer Steuerschuld die Ohrringe abnahm.Im Jänner 2020 verließ Chenot das „Palace“ , um sich eine Auszeit zu gönnen.Nun erlag er im Alter von 77 Jahren in Lugano einer Krebserkrankung.

ansa/vs