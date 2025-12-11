<BR \/>Bekanntlich laufen mit 14. Dezember die Führungsaufträge der Bezirksdirektorin Dr.in Irene Pechlaner und des Bezirksdirektors Dr. Umberto Tait aus; deshalb war es notwendig, die zukünftige Besetzung zu regeln.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248918_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nTait bleibt für weitere drei Jahre <\/h3>\r\nDr. Umberto Tait wird den Gesundheitsbezirk Bozen für weitere drei Jahre leiten. Dr.in Janah Maria Andreis wird ihre neue Funktion mit 1. Jänner 2026 übernehmen. Sie ist für fünf Jahre ernannt worden.<BR \/><BR \/> Bis Ende dieses Jahres leitet Dr. Frank Blumtritt, aktuell koordinierender Pflegedienstleiter im Gesundheitsbezirk Meran und stellvertretender Bezirksdirektor den Gesundheitsbezirk Meran.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248921_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDank an scheidender Direktorin Pechlaner <\/h3>\r\nGeneraldirektor Christian Kofler dankt im Namen des Südtiroler Sanitätsbetriebes der scheidenden Bezirksdirektorin Dr.in Irene Pechlaner für die langjährige Arbeit und baut darauf, dass Frau Dr.in Pechlaner dem Südtiroler Sanitätsbetrieb auch künftig in einer Führungsposition erhalten bleiben wird.<BR \/><BR \/>Generaldirektor Christian Kofler freut sich, mit Dr. Umberto Tait weiterhin auf einen anerkannten Bezirksdirektor zählen zu können. Die Juristin Dr.in Janah Maria Andreis hingegen erfüllt durch ihre Erfahrungen als Führungskraft in der Landesverwaltung sowie der beruflichen Erfahrungen beim Rechnungshof die besten Voraussetzungen für die Übernahme dieser neuen beruflichen Herausforderungen.