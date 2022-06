Gesundheitsminister Speranza hat Corona

Speranza ist am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden und befindet sich in Isolation. Beim heutigen Ministerrat – den der Gesundheitsminister per Videokonferenz beiwohnen wird – werden 2 Dekrete behandelt: Das erste betrifft den Steuerkalender mit den aktualisierten Fristen.Das andere Dekret wird die Maskenpflicht regeln. So wie es aussieht, wird die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bis Ende September verlängert (STOL hat berichtet).Der Staatssekretär für Gesundheit, Andrea Costa, erklärte am Mittwoch, dass das Virus immer noch zirkuliere. Man strebe eine Koexistenz mit dem Virus an, was bedeute, dass man die Aktivitäten wieder normalisiere und auch dafür sorgen müsse, dass die Krankenhäuser ihre normalen Aktivitäten ohne Probleme fortsetzen könnten.