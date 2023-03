„Gesundheitspersonal verdient Respekt – und nicht Gewalt“

Tag wurde 2022 eingeführt

Mit der Einführung dieses Tages soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Umstand gelenkt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich während der Ausübung ihrer Arbeit oft verbaler und auch körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Dabei ist das Personal in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen eine Säule des gesellschaftlichen Zusammenlebens und verdient nicht Aggressionen, sondern Wertschätzung.Marianne Siller, Pflegedirektorin: „Gerade in den vergangenen drei Jahren haben wir gesehen, wie wichtig unsere Gesundheitseinrichtungen und die darin arbeitenden Personen sind. Gegenseitiger Respekt sollte in jeder Situation, bei der Menschen aufeinandertreffen, selbstverständlich sein. Besonders aber dann, wenn uns diese Menschen ihre Zeit und ihr Können zur Verfügung stellen, um zu helfen.“Respekt all jenen gegenüber, die Menschen helfen, wenn diese es notwendig haben, sollte selbstverständlich sein. Nicht nur am nationalen Tag der Aufklärung und Prävention gegen Gewalt an Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen, sondern 365 Tage im Jahr.Der nationale Tag der Aufklärung und Prävention gegen Gewalt an Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen wurde mit Gesetz Nr. 113 vom 14. August 2020 vorgesehen und am 28. Januar 2022 per Dekret eingeführt.