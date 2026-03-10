Kaufmann muss sich wegen des Mordes an seine russische Lebensgefährtin Anastasia Trofimova und der gemeinsamen, wenige Monate alten Tochter Andromeda, deren Leichen am 7. Juni des vergangenen Jahres im Park gefunden wurden, vor Gericht verantworten. <BR \/><BR \/>Das Gutachten soll innerhalb von 30 Tagen vorgelegt werden. Die psychiatrische Begutachtung hatte Verteidiger Paolo Foti beantragt. Die psychischen Bedingungen seines Mandanten hätten sich in den vergangenen Monaten in Einzelhaft deutlich verschlechtert, argumentierte der Anwalt.<BR \/><BR \/>Bei der Gerichtsverhandlung am Montag wurde eine Polizeibeamtin als Zeugin befragt. Sie berichtete über den Fund der Leichen. „Die Kinderleiche war gut erhalten und lag zwischen Sträuchern. Die Leiche der Frau war stark verwest. Die Distanz zwischen den beiden Tatorten deutet darauf hin, dass der Täter die Ermittlungen behindern wollte, um eine schnelle Identifizierung der Opfer unmöglich zu machen“, erklärte die Polizistin.<BR \/><BR \/>Kaufmann, der sich früher unter verschiedenen falschen Identitäten als US-Regisseur ausgegeben haben soll, hat die Tat bislang nicht gestanden. Nach dem Verbrechen war er nach Griechenland geflüchtet und später nach Italien ausgeliefert worden. Er wurde zuletzt vom römischen Gefängnis Rebibbia in die Strafanstalt Regina Coeli im Zentrum von Rom verlegt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/datum\/Anastasia%20Trofimova" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier alle Details zu den Ermittlungen.<\/a>