Bei einer Rauferei in Innsbruck in der Nacht auf Sonntag ist einem 32-Jährigen mehrmals gegen den Kopf getreten worden. Der Mann war mit zwei anderen Nachtschwärmern im Alter von 16 und 19 Jahren in Streit geraten, der schnell handgreiflich ausgetragen wurde. <h3>\r\nAnlauf genommen und mit Fuß gegen Schädel getreten <\/h3>\r\nDabei nahm der Jüngste Anlauf und trat mit dem Fuß gegen den Schädel des am Boden liegenden Kontrahenten. Der 19-Jährige schlug mit Händen und Füßen gleich mehrmals zu. Der 32-Jährige kam ins Spital, berichtete die Polizei.<BR \/>Mit einem Rettungswagen wurde der Mann ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Die Schwere der Verletzungen war nicht bekannt.<BR \/><h3>\r\nNach Attacke: Stichwaffe bei 20-Jährigem entdeckt <\/h3>\r\nIn derselben Nacht hat ein 20-Jähriger in Innsbruck einen 16-Jährigen im Streit mit einem Messer attackiert und an der Hand verletzt. <BR \/>Der Messerattacke ging ein handgreiflicher Streit unter mehreren Männern voraus. Der Angreifer konnte noch vor Ort festgehalten werden. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei die Stichwaffe bei dem 20-Jährigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei.