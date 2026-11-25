Das Ziel sei es, über den einzelnen Gedenktag hinauszugehen und die Aufmerksamkeit auf die tägliche Verantwortung jedes Einzelnen zu lenken, der Gewalt vorzubeugen und Beziehungen zu fördern, die auf Respekt, Freiheit und Gleichberechtigung beruhen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="915524" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Aktion wurde am Sitz des Vereins gestartet. „Aus den gesammelten Beiträgen entstand ein großer kollektiver Fingerabdruck, der grafisch auf einem riesigen Plakat dargestellt wurde – ein Symbol dafür, wie jede einzelne Geste zu einem gemeinsamen Wandel beitragen kann, heißt es in einer Aussendung. <BR \/><BR \/> Am heutigen Mittwoch um 10:30 Uhr brechen die Teilnehmer vom Vereinssitz im Mariaheimweg 46 in Bozen auf, um gemeinsam den Marcella Casagrandeplatz zu erreichen, wo eine Sensibilisierungsaktion stattfindet, die allen Bürgern und Bürgerinnen offensteht. Der am 18. November entstandene große Fingerabdruck wird zusammen mit einigen der gesammelten Gedanken auf den Platz gebracht. <BR \/><BR \/><i><b>Sollten auch Sie von Gewalt betroffen sein oder Hilfe benötigen – an diese Stellen können Sie sich wenden:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6b058a7251f8d3db6d40a4ff" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n