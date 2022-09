Gewalt an Frauen: Immer mehr suchen Hilfe

„Es war uns wichtig, ein wertschätzendes Umfeld zu gestalten. Das Thema Gewalt ist schambehaftet, für die Betroffenen ist es nicht leicht, darüber zu sprechen. Umso wichtiger ist ein Umfeld, in dem sie sich wohl fühlen“, erläuterte Clignon. Möglich wurde das durch eine großzügige Unterstützung des Einrichtungshauses Ikea Roncadelle.Doch die Präsidentin nutzte auch die Gelegenheit, um einmal mehr auf die Problematik an sich hinzuweisen. Denn die Anzahl der Frauen, die sich jedes Jahr an diese und andere Kontaktstellen wenden, steigt kontinuierlich. Auch, weil das Bewusstsein der Frauen wächst, dass sie die Gewaltsituation nicht ertragen müssen, sondern dass es Hilfe gibt. Umso wichtiger werde, so Clignon, die Arbeit der Frauenhäuser.„Und umso wichtiger wird es, dass es Gesellschaft und Politik bewusst wird, dass es sich hierbei um ein strukturelles Problem handelt“, betonte sie. Es brauche ein Umdenken, eine grundlegende Prävention, um dem Phänomen der Gewalt an Frauen zu begegnen.„Immer mal wieder ein Trostpflaster, wenn es zu einem Femizid gekommen ist, reicht nicht“, forderte sie: „Wir müssen die Wurzeln bekämpfen, und die liegen in einem Frauenbild, das Männern immer noch das Gefühl gibt, sie könnten Frauen einfach besitzen.“