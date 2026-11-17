„Wir stehen heute hier und wissen, dass das Problem noch immer gleich groß ist, sogar größer wird. Deshalb wünsche ich mir, dass die Aktionen rund um den Tag gegen Gewalt an Frauen großes Echo erfahren. Wir dürfen nicht beim Bewusstsein, dass wir als Gesellschaft ein Problem haben, stehen bleiben, sondern wir müssen handeln. Die gesamte Gesellschaft ist gefordert“, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher. <h3>Kampagne stellt heuer Männer in den Mittelpunkt<\/h3>Die Kampagne des Landes Südtirol knüpft an die Sensibilisierungsarbeit der vergangenen Jahre an. Bereits 2025 rückte „Südtirol steht auf“ das aktive Handeln gegen Gewalt und insbesondere weniger sichtbare Formen psychischer Gewalt in den Mittelpunkt, wie Susanna Salvaterra, die Direktorin des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit, betonte. Heuer stehen die Männer selbst im Mittelpunkt der Kampagne, die von Videos auf den Social-Media-Kanälen begleitet wird.<BR \/><BR \/>Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen machte deutlich, wie wichtig gemeinsames und konsequentes Handeln ist. „Gegen Gewalt an Frauen einzutreten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Männer in unserer Gesellschaft sind ganz besonders gefordert, und sie können wichtige Veränderungen anstoßen, indem sie Grenzen ziehen, Haltung zeigen und rund um den 25. November die weiße Schleife tragen, um die Initiative zusätzlich zu “, forderte Präsidentin Ulrike Oberhammer. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385748_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vizepräsidentin Nadia Mazzardis ergänzte: „Ich mache mir die Worte von Elena Cecchettin, der Schwester von Giulia, die vor zwei Jahren getötet wurde, zu eigen: Sie wurde nicht von einem Monster getötet, sondern von einem gesunden Sohn des Patriarchats. In Südtirol leben rund 500.000 Menschen. Wenn also die rund 250.000 Männer anfangen würden, sich gegenseitig zurechtzuweisen, wenn sie unangemessenes Verhalten beobachten, könnten wir viel erreichen. Die Kultur einer Gesellschaft wird von der Gesellschaft selbst geprägt. Deshalb rufen wir die Männer dazu auf, sich konsequent gegen Gewalt an Frauen in all ihren Formen zu stellen.“<h3>\r\nZahlen steigen weiterhin an – Konkretes Handeln notwendig<\/h3>Die von Astrid Wiest, der Direktorin des Amts für Kinder- und Jugendschutz sowie soziale Inklusion, vorgestellten ASTAT-Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Fälle: Die Anfragen um Unterstützung stiegen von 586 im Jahr 2021 auf 838 im Jahr 2025, das entspricht einem Plus von 43 Prozent. 2025 wurden 172 Frauen in Wohneinrichtungen aufgenommen, 2021 waren es 104. Das bedeutet einen Anstieg um 65 Prozent. Bei 86 Prozent der Frauen, die 2025 eine Beratungsstelle aufsuchten, war der Täter der Partner oder Ex-Partner. <BR \/><BR \/>Einen wichtigen Beitrag zur Entschärfung des Problems leistet die Männerberatung der Caritas. Leiter Guido Osthoff stellte das Anti-Gewalt-Training für Männer vor. Es richtet sich an Männer mit gewalttätigem Verhalten in Paarbeziehungen oder Familien sowie an Männer mit Stalking-Verhalten. Im Training lernen die Teilnehmer, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen, Auslöser zu erkennen, Konflikte gewaltfrei zu bewältigen und Impulse zu kontrollieren. <h3>\r\nFC Südtirol übernimmt Verantwortung<\/h3>Am 21. November wird ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen auch ins Drususstadion getragen: Gemeinsam mit dem FC Südtirol wird anlässlich eines Heimspiels eine Sensibilisierungsaktion durchgeführt. „Gemeinsam mit den Institutionen und der Welt des Sports setzen wir uns für eine Kultur des Respekts ein und senden ein klares Signal gegen jede Form von Gewalt“, übermittelte Landtagspräsident Angelo Gennaccaro seine Grußbotschaft. <BR \/><BR \/>FC-Südtirol-Präsident Gerhard Comper ging anschließend näher auf die Aktion ein, während Gerhard Vanzi, der Vizepräsident des Landesbeirates für das Kommunikationswesen, erklärte: „Was online als Hass beginnt, schlägt im Alltag in echte Gewalt um. Mit unserer Aktion beim FC Südtirol holen wir das Thema aus dem virtuellen Raum und rufen alle – besonders die Männer – auf: Südtirol steht auf gegen Gewalt an Frauen!“<BR \/><BR \/>„Als Vorzeigeverein in Südtirol ist es besonders wichtig, dass wir solche Themen unterstützen und diese im Laufe unserer Tätigkeit der Gesellschaft in Form von Sensibilisierungsaktionen näherbringen“, betonte FC-Südtirol-Präsident Gerhard Comper im Rahmen der Pressekonferenz. Konkret wird der FC Südtirol bei einem Heimspiel am Samstag, den 21. November, in der Halbzeitpause die drei Banner der Kampagne gegen Gewalt an Frauen ins Spielfeld tragen. <BR \/><BR \/>Weiters werden die Flyer der Sensibilisierungskampagne aufgelegt. „In Zukunft wird es auch immer einen leeren Platz im Stadion geben, um an die Initiative gegen Gewalt an Frauen zu erinnern“, kündigte Comper an. Vier Spieler der Mannschaft haben außerdem persönlich an der Plakatkampagne mitgewirkt und werden die entstandenen Poster beim Heimspiel zeigen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/gegengewalt.bz.it\/de\/home" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Informationen und Materialien zur Kampagne sowie die Veranstaltungen des Landesnetzwerks gegen Gewalt.<\/a>