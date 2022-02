„Gewalt bei Jugendlichen darf nicht ohne Konsequenzen bleiben“

Vermehrt gab es in den vergangenen Wochen in Südtirol Berichte über Jugendliche, die mit Gewalt und Einschüchterungen gegen andere Kinder und Jugendliche vorgingen. Für besonders Aufsehen sorgte kürzlich eine Schlägerei im Einkaufszentrum ALGO in Algund ( STOL hat berichtet ).Häufig handelt es sich in solchen Fällen nicht um Einzeltäter sondern um gewaltbereite Gruppen von Jugendlichen. Im Interview mit STOL erklärt Stefanie Gapp vom Projekt „Mobile Jugendarbeit Steps“ in Brixen welche Rolle Gruppendynamik spielt, wenn Jugendliche gewalttätig werden, wie man sich als Betroffener dem Druck der Gruppe entziehen kann und wie sich die Pandemie auf die Situation der Jugendlichen ausgewirkt hat.Stefanie Gapp: Soziale Gruppen sind die Grundform des sozialen Lebens. Jeder Mensch hat das Bedürfnis Teil einer Gruppe zu sein und sich zugehörig zu fühlen. Jugendliche, die in ihrem bisherigen Leben bereits bio-psycho-soziale Schwierigkeiten hatten – wie etwa Belastungen in Schule, Familie oder Ausbildung, ein geringes Selbstwertgefühl haben – unsicher sind und kaum Wertschätzung und Anerkennung ihrer Fähigkeiten, Talente und ihrer Person erfahren haben, können mitunter dazu neigen, sich innerhalb der Peergroup durch auffälliges und aggressives Verhalten eben diese Wertschätzung, Anerkennung und das Gefühl der Zugehörigkeit abzuholen. Innerhalb der Gruppe können sie so durch ihr Verhalten Akzeptanz, Status und Zuneigung erfahren. Der soziale Druck der Gruppe, sich nach den Normen und Regeln der Gruppe zu verhalten, darf hierbei nicht unterschätzt werden.Gapp: Hier muss individuell auf die Situationen geschaut werden und je nachdem verschiedene Lösungsszenarien angedacht werden.Generell ist es in solchen Situationen nach wie vor ratsam, dass Personen mit einer guten Beziehung zu den Jugendlichen oder wichtige Bezugspersonen wie etwa Jugendarbeiter, Trainer, Pädagogen, die eigene Familie, Lehrer oder Sozialarbeiter das offene Gespräch mit den Jugendlichen suchen, sie wenn möglich in partizipative Prozesse einbinden und gemeinsam nach alternativen Lösungen gesucht wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Aufzeigen von Grenzen und deren konsequente Einhaltung, sowie vor allem auch die niederschwellige präventive Arbeit mit den Jugendlichen. Weiters ist es wichtig den Jugendlichen mögliche Handlungsalternativen aufzuzeigen.Junge Menschen bei denen sich im Laufe des Lebens ein positives Selbstwertgefühl und eine positive Sozialkompetenz aufbauen konnte, sind tendenziell weniger gefährdet sich blindlinks von Dynamiken in der Gruppe mitziehen zu lassen.Gapp: Sollte jungen Menschen der Druck der Gruppe zu groß werden, ist es ratsam sich mit einer Vertrauensperson zu besprechen und sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen. Wie bereits einleitend beschrieben und verkürzt gesagt kann unter anderem ein positiv aufgebautes Selbstwertgefühl, positive Beziehungen zu Eltern oder anderen Bezugspersonen sowie andere positiv besetzte Freizeitbeschäftigungen und das Wissen über die eigenen Fähigkeiten und Talente die Jugendlichen dabei unterstützen, sich klar und deutlich vom negativen Gruppenzwang abzugrenzen.Gapp: Für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es wichtig mit einem liebevollen, vertrauensvollen und wertschätzendem Umgebung aufzuwachsen. Auch wenn es Konflikte gibt, sollten diese auf keinen Fall mit psychischer oder physischer Gewalt gelöst werden. Eltern – aber auch die Gesellschaft – haben hierbei eine wichtige Vorbildfunktion: Denn junge Menschen lernen schnell, wie mit Konflikten umgegangen werden kann. Außerdem sollten Kinder und Jugendliche lernen, dass sie je nach Alter Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. Junge Menschen mit einem stabilen Selbstwertgefühl haben gelernt, dass es die Möglichkeit gibt sich alternativ zu verhalten. Sie trauen sich, der Gruppe zu widersprechen. Eltern aber auch anderen Bezugspersonen kommt hierbei eine wichtige Rolle zu: Indem sie den Jugendlichen vorleben, wie konstruktiv mit Konflikten umgegangen werden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, das Gespräch mit den eigenen Kindern zu suchen und sich bei Bedarf Unterstützung zu holen.Gapp: Das Phänomen der Jugendgewalt ist nicht neu, allerdings sollten die derzeitigen Vorfälle nicht einseitig betrachtet werden. Hierbei spielen mehrere Faktoren – unter anderem die Sozialisation der jungen Menschen, die Rahmenbedingungen und die gesellschaftlichen Entwicklungen – eine große Rolle. Für eine ganzheitliche Betrachtung der Vorfälle, ist es wichtig, dass die Netzwerkzusammenarbeit unterschiedlichster Dienste gestärkt wird, dass ein reger Austausch stattfinden (etwa zwischen Mitarbeitern der offenen Jugendarbeit, des Sozialdienstes, der Polizei, der Streetworker, der Prävention und der Schule). Vor allem sollte langfristig, niederschwellig und präventiv mit den Jugendlichen gearbeitet werden. Grundlegend sollte auf solche Vorfälle schnell und eindeutig reagiert werden: Bleiben Konsequenzen für diese Jugendlichen aus, besteht die Gefahr, dass sich solche Szenen wiederholen und sich eventuell noch verschärfen. Auch die mediale Verbreitung der gefilmten Szenen ist kritisch zu betrachten. Weiter kommt hierbei vor allem auch den Eltern und Erziehungsberechtigten eine wichtige Rolle zu. Gegebenenfalls können sich Eltern und Betroffene Hilfe und Unterstützung bei den verschiedenen Diensten im Land suchen. Auch von Anzeigen sollte in solchen extremen Fällen nicht abgesehen werden.Damit junge Menschen nicht durch solche Aktionen Anerkennung erhalten, ist es wichtig Jugendlichen bereits im Vorfeld Entwicklungsperspektiven sowie Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen und ihre Interessen, Fähigkeiten und Ressourcen zu fördern.Gapp: In den vergangenen 2 Jahren der Pandemie sind innerhalb der Gesellschaft viele Unsicherheiten, Ängste, Zorn und Verbitterung aufgekommen. Die Zunahme von Aggressionen und Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und darf nicht ausschließlich auf die Jugendlichen und deren Verhalten abgewälzt werden. Bei einigen jungen Menschen haben sich in den letzten Jahren psychische Erkrankungen gehäuft, auch der Suchtmittelkonsum ist gestiegen und vor allem auch der Druck sich wieder frei und unabhängig bewegen zu können, wird zunehmend stärker. Durch verschiedenste Frustrationen im Alltag wird leider des Öfteren das Ventil der Gewalt genutzt, um kurzfristig unangenehme Gefühle abzudämpfen, sich stark oder Zugehörig zu fühlen. Junge Menschen reagieren aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen, der vorherrschenden Verbote und Einschränkungen unterschiedlich: Mache ziehen sich zurück, andere zeigen ihre Bedürfnisse in gewaltsamen Verhalten. Zum Glück verfügt der Großteil der Jugendlichen über genügend persönliche, familiäre und soziale Ressourcen, um diese schwierige Zeit zu bewältigen.Gapp: Jugendliche verfügen über feine Antennen und fungieren sozusagen als Spiegel der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Entwicklungen. Oftmals haben sie wenig Möglichkeiten sich frei im Sozialraum zu bewegen bzw. sich dort aufzuhalten. Auch in Südtirol gibt es meiner Meinung nach viel zu wenige Plätze, an denen sich Jugendliche ungestört aufhalten können, da sie oft als zu laut, ungebildet oder ähnliches abgestempelt werden. Es ist wichtig, dass Jugendliche wieder vermehrt Räume, Plätze und Orte erobern können, von denen sie nicht vertrieben werden, wo sie sich ausprobieren, sich wieder spüren können. Konkret sollte innerhalb des Sozial- und Lebensraumes der Jugendlichen niederschwellig und langfristig mit ihnen gearbeitet werden. Sportliche Betätigung und anderweitige positive Erfahrungen, welche die Fähigkeiten und Talente der jungen Menschen zum Ausdruck bringen, sollten gefördert werden. Allerdings müssen auch Grenzen und Konsequenzen aufgezeigt werden sowie alternative Handlungsmöglichkeiten eingeübt werden. Verantwortungsübernahme und Konfliktfähigkeit sollte gemeinsam mit den jungen Menschen in den unterschiedlichsten Settings eingeübt werden. Bei manchen Jugendlichen können Antiaggressionstrainings hilfreich sein. Von einer Anzeige sollte bei schwerwiegenden Fällen auf keinen Fall abgesehen werden. Hier finden Sie weitere Informationen zur offenen pädagogischen Werkstatt „Steps“, die als Kooperationsprojekt des Jugendhauses Kassianeum in Brixen und der Bezirksgemeinschaft Eisacktal im Jahr 2009 initiiert wurde.

