Ein Mann aus Osteuropa ist in der Gemeinde Castel Ivano (Trentino) verhaftet worden. Ihm werden jahrelange körperliche und psychische Gewalt gegenüber seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter vorgeworfen. Der Mann lebt seit Jahren mit den beiden Frauen in Castel Ivano.<BR \/><BR \/>Auslöser der Ermittlungen war eine Anzeige der Ehefrau. Diese erfolgte vor knapp weniger als zwei Monaten. Die Ermittlungen wurden von den Carabinieri von Borgo Valsugana in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Trient geführt.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler soll der Mann wiederholt in einem durch Alkoholmissbrauch bedingten Ausnahmezustand gehandelt haben. In diesem Zustand soll er Ehefrau und Tochter über einen längeren Zeitraum hinweg Schikanen, Demütigungen, Drohungen, Beleidigungen und körperlicher Gewalt ausgesetzt haben.<h3>\r\nSoll Ehefrau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben<\/h3>Der Mann soll die Ehefrau dazu gezwungen haben, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern, ihr den Kontakt zu Freunden und Arbeitskollegen untersagt und ihr Mobiltelefon regelmäßig kontrolliert haben. Zudem soll er sie mehrfach körperlich angegriffen und ihr dabei Frakturen sowie weitere Verletzungen zugefügt haben.<BR \/><BR \/>Weiters wird dem Mann vorgeworfen, die Ehefrau in mehreren Fällen unter Anwendung körperlicher Gewalt zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gezwungen zu haben. Dabei soll er auch die psychische Abhängigkeit ausgenutzt haben, die sich im Rahmen des Zusammenlebens entwickelt haben soll.<BR \/><BR \/>Auch gegenüber der Tochter soll der Mann mehrfach gewalttätig geworden sein. Die Übergriffe sollen ebenfalls in einem durch Alkoholmissbrauch verursachten Ausnahmezustand erfolgt sein, insbesondere im Zusammenhang mit Versuchen der Tochter, die Mutter vor weiteren Angriffen zu schützen.