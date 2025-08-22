Der 51-Jährige aus Bangladesch erlebte einen Alptraum in den eigenen vier Wänden. So soll er laut einer Aussendung der Carabinieri im Mai in der Landeshauptstadt von seiner Ex-Frau (44) gemeinsam mit ihrem neuen Partner (30) wiederholt verbal und körperlich angegriffen worden sein. <BR \/><BR \/>Bei den von der Bozner Staatsanwaltschaft geleiteten Ermittlungen kamen Fälle von Bedrohung, Körperverletzung, aber auch Urkundenfälschung und Falschangabe ans Licht, heißt es weiter. <BR \/><BR \/>So soll die Frau Urkunden gefälscht haben, damit der neue Partner im Familienbogen des Ex-Mannes aufscheint und dadurch Steuervorteile auf Landesebene genießen kann. <BR \/><BR \/>Zum Abschluss der intensiven Ermittlungen der Beamten unter der Leitung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden mutmaßlichen Täter angezeigt.