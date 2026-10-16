Gewalt gegen Frauen bleibt in Südtirol ein weitverbreitetes Problem. Im Jahr 2025 suchten 838 Frauen Unterstützung bei den Beratungsstellen des Landes. In 86 Prozent der Fälle ging die Gewalt von aktuellen oder ehemaligen Partnern aus. Die Landesregierung und der Landesbeirat für Chancengleichheit appellieren deshalb an die Gesellschaft, nicht wegzusehen und Betroffenen beizustehen.<BR \/><BR \/>Die aktuellen Daten des Landesinstituts für Statistik (ASTAT) zeigen, dass vor allem psychische Gewalt eine große Rolle spielt: 89 Prozent der Frauen, die sich 2025 an eine Beratungsstelle wandten, waren davon betroffen. 63 Prozent berichteten von körperlicher Gewalt. Dabei können mehrere Gewaltformen gleichzeitig auftreten, etwa psychische und körperliche Übergriffe oder wirtschaftliche Abhängigkeit.<h3>\r\nFast 10.000 Unterstützungsleistungen<\/h3>Die Zahl der Frauen, die Hilfe suchten, blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Gleichzeitig nahmen die Beratungsstellen deutlich mehr Unterstützungsleistungen vor: 2025 waren es fast 10.000, mehr als 22 Prozent mehr als im Jahr zuvor.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373622_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Landeshauptmann und Gleichstellungslandesrat Arno Kompatscher zeigen die Zahlen, wie wichtig es ist, das Thema in der Öffentlichkeit präsent zu halten. „Hinter jeder Zahl steht das Schicksal einer Frau, oft auch von Kindern“, betont er. Da Gewalt häufig im persönlichen Umfeld stattfinde, müsse die Gesellschaft Warnsignale erkennen, Betroffene ernst nehmen und gemeinsam dagegen vorgehen.<BR \/><BR \/>Auch Soziallandesrätin Rosmarie Pamer unterstreicht die Bedeutung von Prävention und Unterstützung. Mit dem zu Jahresbeginn genehmigten Dreijahresplan seien wichtige Schritte in beiden Bereichen gesetzt worden.<h3>\r\nGewalt beginnt oft mit Kontrolle und Einschüchterung<\/h3>Ulrike Oberhammer, Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen, weist darauf hin, dass Gewalt nicht erst bei körperlichen Übergriffen beginnt. Kontrolle, Demütigungen, Einschüchterung und wirtschaftliche Abhängigkeit könnten ebenfalls Warnsignale sein.<BR \/><BR \/>Zudem werde Betroffenen noch immer häufig nicht geglaubt oder eine Mitschuld an der erlebten Gewalt gegeben. „Doch die Verantwortung liegt allein beim Täter“, betont Oberhammer. Entscheidend sei, Anzeichen frühzeitig zu erkennen, Frauen und Kinder zu schützen und auch mit den Tätern zu arbeiten.<BR \/><BR \/>Eine zentrale Rolle spielt dabei das landesweite Netzwerk aus Beratungsstellen, Frauenhausdiensten, Sozial- und Gesundheitsdiensten, Sicherheitskräften und weiteren Einrichtungen. Mehr als 10.000 Kontakte und Weitervermittlungen unterstreichen die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen.<h3>\r\nJede vierte Frau kehrt zum Gewalttäter zurück<\/h3>Wie schwierig der Weg aus einer Gewaltbeziehung sein kann, zeigt eine weitere Zahl: Mehr als ein Viertel der Frauen, die 2025 eine geschützte Einrichtung verließen, kehrte in die frühere Wohnung zum Gewalttäter zurück.<BR \/><BR \/>Für Nadia Mazzardis, Vizepräsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen, macht dies deutlich, wie wichtig die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ist. Eine eigenständige Existenz könne es erleichtern, sich aus gewaltbelasteten Beziehungen zu lösen und ein sicheres Leben aufzubauen.<BR \/><BR \/>Dafür brauche es unter anderem flexible Betreuungs- und Pflegedienste. Unbezahlte Sorgearbeit für Kinder, ältere Menschen und unterstützungsbedürftige Angehörige dürfe nicht weiterhin überwiegend von Frauen übernommen werden. Nach erlebter Gewalt müssten Betroffene gezielt dabei unterstützt werden, wieder ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.<BR \/><BR \/>Die Botschaft der Landesregierung ist klar: Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Warnsignale müssen ernst genommen, Betroffene unterstützt und bestehende Hilfsangebote gestärkt werden.