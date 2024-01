Gewalt gegen Mutter: 10-Jährige setzt Notruf ab

Sofort rückte die Straßenpolizei an und verhaftete den Mann. Diesem wurde im Schnellverfahren ein Annäherungsverbot auferlegt.Am Abend des 28. Dezember sollen die 3 auf der Autobahn A1 an einer Raststätte nahe Orvieto stehengeblieben sein. Laut einer Aussendung der Quästur von Orvieto soll der Mann seiner Partnerin vorgeworfen haben, ihn betrogen zu haben. Er soll auch handgreiflich geworden sein: Er habe ein Smartphone auf die Frau geworfen und sie dabei am Gesicht verletzt. Indes soll die Frau ihr 10-jähriges Kind gebeten haben, den Notruf abzusetzen.Wenige Minuten nach dem Anruf rückten 2 Streifen der Straßenpolizei an – und stellten fest, dass die Frau auch Knochenbrüche an den Mittelfingern beider Hände erlitten hatte. Der Mann ließ sich widerstandslos verhaften, heißt es in der Aussendung. Der U-Richter bestätigte tags darauf die Rechtmäßigkeit der Verhaftung, und er legte dem Mann im Schnellverfahren ein Annäherungsverbot an die Partnerin auf.