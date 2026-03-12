Diese Daten wurden am Donnerstag auf der Website des Gesundheitsministeriums in Rom anlässlich des Nationalen Tages der Aufklärung und Prävention gegen Gewalt gegenüber Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen veröffentlicht, der am 12. März begangen wird.<BR \/><BR \/>Die Angreifer sind überwiegend Patienten, gefolgt von Familienangehörigen beziehungsweise Pflegepersonen. Wie bereits im Jahr 2024 bestätigt sich eine deutliche Mehrheit verbaler Übergriffe (69 Prozent) gegenüber körperlichen Angriffen (25 Prozent) und Sachbeschädigungen (6 Prozent). Frauen sind am häufigsten betroffen, mit einem Anteil von über 60 Prozent in den meisten Regionen. Die Gewaltvorfälle - körperlich oder verbal - betreffen vor allem Pflegepersonal (55 Prozent), gefolgt von Ärzten (16 Prozent) und Sozial- und Gesundheitsfachkräften (11 Prozent). Weitere 12 Prozent der Meldungen betreffen andere Berufsgruppen, etwa nicht-medizinisches Personal und Mitarbeiter im Front Office (3 Prozent) sowie Sicherheits-, Rettungskräfte und andere (9 Prozent).<h3>\r\nSicherheit in Gesundheitseinrichtungen stärken<\/h3>Die Übergriffe ereignen sich vor allem in Krankenhäusern, wobei Notaufnahmen, psychiatrische Diagnose- und Behandlungsdienste sowie stationäre Bereiche zu den kritischsten Orten zählen.<BR \/>Mit dem Ziel, die Sicherheit in Gesundheitseinrichtungen zu stärken und diejenigen zu schützen, die täglich im Gesundheitsdienst arbeiten, hat das Gesundheitsministerium seine Empfehlung zur Prävention von Gewalt gegen Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen aktualisiert. Die neue Empfehlung erweitert den Anwendungsbereich: Sie umfasst nicht nur medizinisches und sozialmedizinisches Personal, sondern auch alle Mitarbeiter, die in Pflege-, Unterstützungs- oder Hilfstätigkeiten eingebunden sind, einschließlich Front-Office-Personal und Mitarbeiter der zentralen Vormerkstellen (CUP). Vorgesehen sind Maßnahmen zur Stärkung der Meldekultur bei Gewaltvorfällen sowie zur Analyse der Arbeitskontexte, um Risikofaktoren und Situationen besonderer Verwundbarkeit zu erkennen. Darüber hinaus werden organisatorische und präventive Maßnahmen für Gesundheitseinrichtungen empfohlen.<BR \/><BR \/>Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehören unter anderem die psychologische Betreuung von angegriffenen Mitarbeitern sowie Fortbildungsveranstaltungen, um die Bedeutung der Meldung von Gewaltvorfällen zu verdeutlichen. Die aktualisierte Empfehlung verweist außerdem auf neue gesetzliche Bestimmungen, die gegebenenfalls die Einrichtung von Polizeiposten in Gesundheitseinrichtungen mit Notfallabteilungen vorsehen und die Koordination mit Polizeikräften oder anderen Stellen erleichtern sollen, um Strategien zur Verringerung von Gewalt in Gesundheits- und Sozialdiensten zu entwickeln. Um Risikofaktoren zu reduzieren, empfiehlt das Dokument - soweit möglich - auch Sicherheitsvorkehrungen wie Panikknöpfe oder tragbare Alarmgeräte in besonders gefährdeten Bereichen, Videoüberwachung rund um die Uhr unter Wahrung des Datenschutzes, stationäre oder tragbare Metalldetektoren sowie den Einsatz von Audio-\/Videogeräten oder Bodycams für besonders gefährdetes Personal.<BR \/><BR \/>Auch in Südtirol kommt es immer wieder zu Angriffen auf Pflegepersonal. Auch der Landesrettungsverein Weißes Kreuz warnt vor wachsender Respektlosigkiet und Gewalt. Im Dezember 2025 sprachen wir dazu mit Präsident Alexander Schmid erklärt im STOL-Gespräch, wie solche Vorfälle intern behandelt werden – und wie oft sie tatsächlich vorkommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-angriff-auf-sanitaeter-in-bozen-gewalt-gehoert-nicht-zu-unserem-beruf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier das Interview.<\/a>