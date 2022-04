Gewalt in Bozen: „Ich habe eine extreme Wut in mir“ Gewalt in Bozen: „Ich habe eine extreme Wut in mir“

„Innerhalb kürzester Zeit war alles voller Blut“: So schildert ein junger Mann die Folgen des Angriffs, der ihn in der Nacht auf Samstag in Bozen traf – aus heiterem Himmel, ohne ersichtlichen Grund, von einem bisher unbekannten Täter. + Von Michael Fink