Der Vorfall ereignete sich in der Claudia-Augusta-Straße in Oberau.<BR \/><BR \/>Wie die Quästur in einer Aussendung mitteilt, wurde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet, von denen eine mit einem Stock bewaffnet war. <BR \/><BR \/>Vor Ort trafen die Ordnungshüter auf einen 41-jährigen Tunesier, der gerade seinen Bruder und dessen Ehefrau angriff. Im Verlauf des Vorfalls soll der Mann auch die minderjährigen Kinder des Paares gestoßen haben. <BR \/><BR \/>Zudem soll er das Auto der Frau mit einem Schlaggegenstand, mit dem er anschließend auch versuchte, seinen Bruder zu treffen, beschädigt haben. <h3>\r\nPolizist attackiert<\/h3>Der Mann soll auch einen Polizisten attackiert haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt. <BR \/><BR \/>Den Beamten gelang es, den Tunesier festzunehmen. Der mehrfach vorbestrafte Asylbewerber wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>