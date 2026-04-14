<BR \/>Die Maßnahme wurde von Polizeibeamten des Kommissariats Brenner vollzogen, die den Mann in Sterzing ausfindig machten. Die Ereignisse gehen auf eine gewalttätige häusliche Auseinandersetzung zurück, bei der bereits eine Streife der Staatspolizei Rovereto eingegriffen hatte.<BR \/><BR \/>Den Ermittlungen zufolge wurde ein Umfeld rekonstruiert, das durch ein Verhalten geprägt gewesen sein soll, das als unterdrückend und missbräuchlich beschrieben wird, insbesondere gegenüber der Ehefrau.<BR \/><BR \/>Das Untersuchungsgericht Rovereto ordnete angesichts der Beweislage die Untersuchungshaft im Gefängnis an.