<h3>\r\nMit Bierflasche Rissquetschwunde zugefügt<\/h3>\r\nBereits um 22 Uhr wurde in Alpbach einem Jugendlichen mit der Faust auf den Kopf geschlagen, eine Stunde später erlitt ein 18-Jähriger durch den Schlag einer Bierflasche auf den Kopf eine Rissquetschwunde über dem linken Auge. <BR \/><BR \/>Gegen ein Uhr wurde ein 19-Jähriger bei einem Handgemenge zu Boden gestoßen und mehrfach gegen den Kopf getreten. Der Veranstalter zog daraufhin die Reißleine und beendete die Party gemeinsam mit der Polizei eine Stunde früher als geplant. <h3>\r\nBöller in Anwesenheit von Polizei gezündet <\/h3>\r\nDoch damit noch nicht genug: Trotz Anwesenheit mehrerer Polizeistreifen wurden Böller gezündet, eine Person war gegenüber den Beamten aggressiv. Wenig später meldeten sich noch zwei Männer bei der Polizei, die bei der Party am Kopf bzw. am Knie verletzt wurden. Insgesamt wurden fünf Personen ins Spital eingeliefert.<BR \/><BR \/><BR \/>In Reutte gerieten bei einer Halloween-Party indes drei Männer in einen Streit. Einem 22-jährigen Deutschen wurde von einem 38-jährigen Österreicher mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht, hieß es.