Gewalt und Drogen: 2 Bars in Bozen müssen für Monate schließen

Auch die Bar „Cristallo“ in der Palermostraße muss für 3 Monate schließen.

Am heutigen Montagmorgen wurden den 2 Bars „Biti“ und „Cristallo“ die Lizenz für 3 Monate entzogen. Der Grund: Die Carabinieri mussten bei einer Reihe von Kontrollen immer wieder feststellen, dass sich diese Lokale zu kriminellen Treffpunkten und Drogenumschlagplätzen entwickelt hatten.Die Bar „Biti“ musste bereits in den vergangenen Monaten für einige Wochen geschlossen werden. Laut Carabinieri habe dies aber nicht ausgereicht. Mit der 3-monatigen Schließung hoffe man nun, dass eine Besserung erzielt werde.In den beiden besagten Bars sei es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Gewalt und Drogendelikten gekommen.