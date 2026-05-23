Medienberichten zufolge hatte es schon am Abend vor dem Spiel eine massive Schlägerei zwischen Hooligans unter anderem aus Nizza und Pariser Fans gegeben. Ein Mann kam mit schweren Kopfverletzungen auf die Intensivstation einer Klinik. 100 Fans des OGC Nizza hatten sich im Bereich des bei Touristen beliebten Canal Saint-Martin versammelt. Ausschreitungen in anderen Bereichen konnten nach Angaben der Polizei verhindert werden.<BR \/><BR \/>Für das als Risikospiel eingestufte Pokalfinale im Stade de France waren umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Die Polizei setzte ihren Angaben nach „im gesamten Großraum Paris“ ein angepasstes Sicherheitskonzept ein. Mehr als 2.000 Polizisten sollen im Einsatz gewesen sein. Lens feierte seinen ersten Sieg im französischen Pokal.