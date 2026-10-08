Im ersten Verfahren geht es um die Vorwürfe der Misshandlung seiner damaligen Lebensgefährtin. Die junge Frau war zum Tatzeitraum 20 Jahre alt und soll nach Angaben der Anklage über Jahre den Übergriffen des Mannes ausgesetzt gewesen sein.<BR \/><BR \/>Der Zeitraum, um den es geht, reicht von 2022 bis Ende 2024. Laut den Vorwürfen soll es sowohl zu schweren beleidigenden und herabwürdigenden Äußerungen als auch zu körperlichen Übergriffen gekommen sein. <BR \/><BR \/>Der Höhepunkt der Gewalt soll im Dezember 2024 erreicht worden sein. Der damals 30-Jährige soll seiner Partnerin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr dabei die Nase gebrochen haben. Dieser Vorfall soll sich in eine Reihe weiterer Gewalttätigkeiten eingereiht haben. So soll der Mann wiederholt Teller und andere Gegenstände nach der Frau geworfen haben.<BR \/><BR \/>Besonders schwer wiegt laut den Vorwürfen auch die Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit im Alltag. Den Ermittlungsakten zufolge soll der Mann ihr untersagt haben, Beziehungen und Kontakte jeglicher Art zu anderen Menschen zu pflegen. Er soll sie dazu gezwungen haben, sich zu Hause einzuschließen, und von ihr verlangt haben, ihm ihr Mobiltelefon auszuhändigen, damit er ihre Nachrichten kontrollieren konnte.<h3>\r\nMann wurde mit Annäherungsverbot belegt<\/h3>Auch außerhalb der Wohnung soll die junge Frau unter seiner Kontrolle gestanden haben. So soll er sie dazu gezwungen haben, den Blick nach unten zu richten, wenn sie sich in Gegenwart anderer Menschen befand. Selbst auf der Straße habe sie niemanden grüßen dürfen.<BR \/><BR \/>Nachdem die Frau Anzeige erstattet hatte, wurde der Mann im Sinne der „Codice rosso“-Vorbeugemaßnahmen mit einem Annäherungsverbot belegt. Doch damit war die Angelegenheit für den 30-Jährigen noch nicht beendet. Im Zusammenhang mit dem ersten Verfahren kam es zu einem zweiten, ebenfalls gegen ihn gerichteten Strafverfahren. Dieses betrifft seinen von Amts wegen bestellten Anwalt.<BR \/><BR \/>Der Jurist hatte von seinem Mandanten die Zahlung eines Kostenvorschusses für seine Tätigkeit verlangt. Daraufhin soll der 30-Jährige den Anwalt wiederholt kontaktiert und bedroht haben. Die Kontaktaufnahmen und Drohungen führten zu einer Anzeige wegen Stalkings und Bedrohung gegen den Mandanten. Der Anwalt erstattete schließlich selbst Anzeige und legte sein Mandat nieder.