Gewalt und Zerstörung in Frankreich – Wieder 45.000 Polizisten im Einsatz

Krawalle ausgelöst durch den Tod eines 17-Jährigen

Randalierer oft „sehr jung“

Es kam zu Zusammenstößen in Paris, in der Gegend um Champs Elysées, in Marseille, Lyon, Nizza und Rennes. Insgesamt wurden 486 Personen festgenommen. Der Aufruhr erfasste auch die Schweiz, wo es im Zentrum von Lausanne zu Zwischenfällen und Plünderungen kam.Sie sind gut vernetzt und nach Angaben der Behörden oft „sehr jung“. Dies ist das Profil einiger der Demonstranten, die in den letzten Tagen in Frankreich randaliert und durch die großen Städte des Landes marschiert sind.Am gestrigen Samstag wurde Nahel in seinem Heimatort Nanterre, einem Vorort von Paris, beigesetzt.Das Durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren, sagte der zuständige französische Minister Gérald Darmanin über die Randalierer. Einige von ihnen müssen sich bereits vor den Gerichten der Region Paris verantworten. Es handelt sich um Gymnasiasten, Berufsschüler, Barkeeper, junge Leute, die gerade volljährig geworden sind.Auch in der Nacht auf Sonntag waren 45.000 Polizisten im Einsatz.