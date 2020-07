Gewaltakt am Reschenpass

Der Vorfall hat sich bereits am vergangenen Mittwochabend ereignet und wurde am gestrigen Samstag der „Zett“ zugetragen. In einer Bar in Reschen ist es zu einem folgenschweren Streit gekommen.Ein Nordafrikaner und ein schon lange in Reschen ansässiger Koch italienischer Muttersprache sollen aneinandergeraten sein. Dabei soll der Nordafrikaner den Koch mit einem Bierglas attackiert und verletzt haben. Auch die herbeigeeilten Sanitäter wurden bedroht.

