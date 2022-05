Gewaltattacke vor Disco Max – „Das ist brutal“ Gewaltattacke vor Disco Max – „Das ist brutal“

Er lag bereits am Boden, und doch ließen die Angreifer nicht von ihm ab. Ein 20-Jähriger aus dem Eisacktal erzählt, was ihm Samstagnacht nach einem Discobesuch in Brixen widerfahren ist. + von Evi Schmid