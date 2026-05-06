Bürgermeister Andreas Jungmann schickt voraus, dass die Parkgebühren seit 2004 bzw. 2009 nicht mehr angepasst wurden und es seitdem (laut Verbraucherpreisindex) Preissteigerungen von 63 bzw. 46,2 Prozent in der Provinz gegeben habe. Diese seien nun berücksichtigt worden. In Zukunft sollen die Tarife zeitnah angepasst werden, um solche Preissprünge zu vermeiden. <BR \/><BR \/>Für den Parkplatz Kreuztal\/Afers wird die Tagesgebühr von 4 auf 6 Euro erhöht. Der Nachmittagstarif beträgt künftig 3 Euro. Reisebusse zahlen 40 Euro pro Tag. Das Parken in der Parkgarage in der Cesare-Battisti-Straße mit 55 Stellplätzen kostet künftig tagsüber 2,50 Euro pro Stunde, von 20 bis 7 Uhr 1,20 Euro. Auch die Abogebühren wurden angepasst. Der Preis für das 24-Stunden-Abo wurde beispielsweise von 80 auf 90 Euro angehoben.<BR \/><BR \/>Auch für die insgesamt 49 gebührenpflichtigen Stellplätze in der Rom-, Brenner und Elvaserstraße beträgt ab Juli der Stundentarif werktags 2,50 Euro. Die maximale Parkdauer ist für alle drei auf 60 Minuten beschränkt, um – laut Beschluss – „die Fluktuation der Parkplätze zu fördern“ und für kurze Einkäufe in der Stadt frei zu halten.<BR \/><BR \/>Der Tarif für die 99 Stellplätze im südlichen Teil des Parkplatzes Priel wird an jenen im Norden (mit Schranken) angepasst: Das Parken am Tag wird 2 Euro die Stunde, die ersten 30 Minuten und von 20 bis 7 Uhr 1,20 Euro kosten. Aufgrund der hohen Auslastung des Parkplatzes werden keine Abonnements angeboten.<BR \/><BR \/>Für die Tiefgarage in Milland (Vintlerstraße) erhöht sich der Stundentarif von 0,50 auf einen Euro. An Feiertagen ist das Parken kostenlos. Die Abos kosten künftig von 50 Euro monatlich bis 500 Euro jährlich, wobei der Stellplatz nicht garantiert ist.<BR \/><BR \/>In der Zone Zinggen–Rosslauf gibt es an der Brennerstraße weitere 48 gebührenpflichtige Stellplätze. Für diese erhöht sich die Parkgebühr von 0,55 auf einen Euro pro Stunde (werktags) – bei einer maximalen Parkdauer von 180 Minuten. Hierfür können auch Abos von 50 Euro monatlich bis 500 Euro erworben werden. <BR \/><BR \/>Nun werden die Parkscheinautomaten neu programmiert.