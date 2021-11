Gewalttat: Ehepaar in Haus bei Schwaz tot aufgefunden

In einem Haus am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) sind Montagfrüh 2 Leichen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Es dürfte sich dabei um ein älteres Ehepaar handeln, das in dem Haus wohnte.