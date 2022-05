Gewerkschaft nach Arbeitsunfall in Meran: „System hat noch einmal versagt“

„ Wieder einmal ist ein Student betroffen, was zeigt, dass das System versagt, denn trotz aller Maßnahmen ist die Sicherheit noch immer kein grundlegender und fester Bestandteil der Arbeitstätigkeit und der Wissensvermittlung an diejenigen, die sich der Arbeitswelt in sehr jungen Jahren nähern. ” — Josef Lazzari

Ein 17-jähriger Lehrling erlitt dabei lebensgefährliche Verbrennungen am ganzen Körper. Ein 36-jähriger Kunde erlitt ebenfalls schwere Brandverletzungen.Beide Männer mussten noch am Freitagabend vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 verlegt werden – der 17-Jährige ins Zentrum für Schwerbrandverletzte nach Murnau (Bayern) und der 36-Jährige in die Uniklinik Innsbruck.Josef Lazzari vom allgemeinen Gewerkschaftsbund AGB/CGIL nahm am Samstag in einer Pressemitteilung Stellung zum Unfall und kritisierte, dass zu wenig für die Sicherheit der Lehrlinge getan werde.Der AGB/CGIL sei bestürzt über diesen neuen, sehr schwerwiegenden Vorfall in Meran und spricht den beiden verletzten Personen ihr ganzes Mitgefühl aus. Außerdem wird eine vollständige Klärung der Verantwortung erwartet.