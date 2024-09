Wenn morgen um 8.30 Uhr in Atzwang die Kirchenglocken zur Hl. Messe rufen, steht das kleine Dorf im unteren Eisacktal still. So wie damals. Bei einem Unwettereinsatz auf die Brennerstaatsstraße wurde vor 10 Jahren Alexander Mayr, der damalige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Atzwang, von einer Mure verschüttet.