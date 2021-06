Gewitter: Hagelschauer und Starkregen in Teilen Südtirols

Am frühen Abend gingen teils heftige Hagelschauer im Sarntal über Reinswald nieder. Schäden wurden dabei glücklicherweise vorerst keine vermeldet, wie die Freiwillige Feuerwehr bestätigt.Eine weiße Hageldecke in Reinswald zeugt von den kurzen heftigen Unwettern.Auch in weiteren Teilen des Landes war es zu Gewittern gekommen. Unter anderem in Flaas mussten die Wehrleute ausrücken, ein Bach drohte über die Ufer zu treten. Aber auch hier gab es glücklicherweise vorerst keine größeren Schäden zu vermelden.In Brixen mussten die Wehrleute am Abend aufgrund überfluteter Keller ausrücken.In den meisten Landesteilen blieb es vorerst ruhig.

