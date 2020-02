Gewitter im Winter: Selten ja, ungewöhnlich nein

Guten Morgen. Habt ihr es gehört? Mit Durchzug der Kaltfront gab es am frühen Morgen die ersten Gewitter des Jahres. Blitze wurden im Etschtal, Sarntal, Pustertal und den Dolomiten verzeichnet. ⚡️ Bild: @Blitzortung_Org pic.twitter.com/RQQdNsARRm — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 26, 2020

In der Nacht auf Mittwoch zog eine Kaltfront durch Südtirol und brachte neben Niederschlägen auch die ersten Blitze in diesem Jahr. Blitze wurden im Etschtal, Sarntal, Pustertal und in den Dolomiten verzeichnet.Solche Wintergewitter seien laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin zwar selten, aber keineswegs ungewöhnlich. In den letzten 14 Jahren habe es in Südtirol lediglich 3 Winter ohne Gewitter gegeben.Auch vereinzelte Schneefälle in den Tälern und auf den Bergen gab es im Zuge der Kaltfront in der Nacht auf Mittwoch.

stol