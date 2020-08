Gewitter reißen nicht ab

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Südtirol ist in den vergangenen Tagen bereits mehrmals von schweren Unwettern getroffen worden ( STOL hat berichtet ). Auch am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag ist es wieder zu heftigen Unwettern gekommen. Diesmal war vor allem das Burggrafenamt und der Raum Bozen von den Unwettern betroffen.Die Feuerwehren rückten dort zu insgesamt 40 Einsätzen aus. Die Wehrleute mussten überschwemmte Keller auspumpen oder Straßen von umgestürzten Bäumen befreien.In Atzwang ist ein Baum aufgrund der heftigen Unwetter umgestürzt und auf darunter geparkte Autos gekracht. Dabei wurden die Fahrzeuge beschädigt. Auch in Barbian und in Saltaus versperrten umgestürzte Bäume die Straßen. Sie wurden von den Einsatzkräften entfernt.Im Burggrafenamt führten die starken Regenfälle zu mehreren Überschwemmungen. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Untermais rückten aus, um überschwemmte Garagen auszupumpen. Glücklicherweise wurde bei den erneut heftigen Unwettern niemand verletzt.„Das stärkste Gewitter entstand gegen 19 Uhr im Burggrafenamt und zog in der Folge übers Sarntal und Eisacktal nach Osten weiter“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Südtirolweit zählte der Landeswetterdienst 1100 Blitze. In Meran erreichten Sturmböen eine Spitzengeschwindigkeit von 86 Kilometer pro Stunde. Auch am heutigen Freitag ist wieder mit Gewittern zu rechnen.Am gestrigen Donnerstag sorgte eine gewaltige Mure in Kurzras für Aufsehen. Sie hatte die Landesstraße verlegt und Kurzras kurzzeitig von der Außenwelt abgeschnitten ( STOL hat berichtet ). Mittlerweile ist die Straße wieder befahrbar. Drohnenaufnahmen zeigen das gewaltige Ausmaß der Mure in Kurzras.

jno